Матч завершен
Лацио
Рим
1:1
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 31 тур

Серия А,

31 тур

Италия
29 марта 2008, 22:30 МСК
29.03.2008, 22:30 МСК
суббота
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы