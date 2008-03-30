Матч завершен
Милан
Милан
1:2
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 31 тур

Серия А,

31 тур

Италия
30 марта 2008, 16:00 МСК
30.03.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Составы