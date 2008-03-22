Матч завершен
Торино
Турин
0:1
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 30 тур

Серия А,

30 тур

Италия
22 марта 2008, 17:00 МСК
22.03.2008, 17:00 МСК
суббота
Составы