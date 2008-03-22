Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
1:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 30 тур

Серия А,

30 тур

Италия
22 марта 2008, 17:00 МСК
22.03.2008, 17:00 МСК
суббота
Составы