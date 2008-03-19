Матч завершен
Милан
Милан
1:2
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 29 тур

Серия А,

29 тур

Италия
19 марта 2008, 22:30 МСК
19.03.2008, 22:30 МСК
среда
Составы