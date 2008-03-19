Матч завершен
Лацио
Рим
3:2
Матч завершен
Рома
Рим
Серия А, 29 тур

Серия А,

29 тур

Италия
19 марта 2008, 23:15 МСК
19.03.2008, 23:15 МСК
среда
Составы