Матч завершен
Дженоа
Генуя
1:1
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 29 тур

Серия А,

29 тур

Италия
19 марта 2008, 22:30 МСК
19.03.2008, 22:30 МСК
среда
Составы