Матч завершен
Ювентус
Турин
1:0
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 28 тур

Серия А,

28 тур

Италия
16 марта 2008, 22:30 МСК
16.03.2008, 22:30 МСК
воскресенье
Составы