Матч завершен
Рома
Рим
2:1
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 28 тур

Серия А,

28 тур

Италия
15 марта 2008, 22:30 МСК
15.03.2008, 22:30 МСК
суббота
Составы