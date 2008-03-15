Матч завершен
Удинезе
Удине
2:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 28 тур

Серия А,

28 тур

Италия
15 марта 2008, 20:00 МСК
15.03.2008, 20:00 МСК
суббота
Составы