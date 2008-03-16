Матч завершен
Аталанта
Бергамо
4:1
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 28 тур

Серия А,

28 тур

Италия
16 марта 2008, 17:00 МСК
16.03.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы