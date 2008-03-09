Матч завершен
Дженоа
Генуя
0:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Серия А, 27 тур

Серия А,

27 тур

Италия
9 марта 2008, 22:30 МСК
9.03.2008, 22:30 МСК
воскресенье
Составы