Матч завершен
Сампдория
Генуя
2:2
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 26 тур

Серия А,

26 тур

Италия
2 марта 2008, 17:00 МСК
2.03.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы