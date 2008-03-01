Матч завершен
Милан
Милан
1:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 26 тур

Серия А,

26 тур

Италия
1 марта 2008, 22:30 МСК
1.03.2008, 22:30 МСК
суббота
Составы