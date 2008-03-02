Матч завершен
Наполи
Неаполь
1:0
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 26 тур

Серия А,

26 тур

Италия
2 марта 2008, 22:30 МСК
2.03.2008, 22:30 МСК
воскресенье
Составы