Матч завершен
Удинезе
Удине
2:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 26 тур

Серия А,

26 тур

Италия
2 марта 2008, 17:00 МСК
2.03.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы