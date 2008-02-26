Матч завершен
Ювентус
Турин
0:0
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 25 тур

Серия А,

25 тур

Италия
26 февр. 2008, 22:30 МСК
26.02.2008, 22:30 МСК
вторник
Составы