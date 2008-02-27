Матч завершен
Аталанта
Бергамо
4:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 25 тур

Серия А,

25 тур

Италия
27 февр. 2008, 22:30 МСК
27.02.2008, 22:30 МСК
среда
Составы