Матч завершен
Интер
Милан
1:1
Матч завершен
Рома
Рим
Серия А, 25 тур

Серия А,

25 тур

Италия
27 февр. 2008, 22:30 МСК
27.02.2008, 22:30 МСК
среда
Составы