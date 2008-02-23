Матч завершен
Торино
Турин
4:4
Матч завершен
Парма
Парма
Серия А, 24 тур

Серия А,

24 тур

Италия
23 февр. 2008, 20:00 МСК
23.02.2008, 20:00 МСК
суббота
Составы