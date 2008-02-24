Матч завершен
Сампдория
Генуя
1:1
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 24 тур

Серия А,

24 тур

Италия
24 февр. 2008, 17:00 МСК
24.02.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы