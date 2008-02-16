Матч завершен
Ювентус
Турин
1:0
Матч завершен
Рома
Рим
Серия А, 23 тур

Серия А,

23 тур

Италия
16 февр. 2008, 22:30 МСК
16.02.2008, 22:30 МСК
суббота
Составы