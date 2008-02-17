Матч завершен
Наполи
Неаполь
1:3
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 23 тур

Серия А,

23 тур

Италия
17 февр. 2008, 17:00 МСК
17.02.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы