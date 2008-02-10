Матч завершен
Эмполи
Эмполи
1:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 22 тур

Серия А,

22 тур

Италия
10 февр. 2008, 17:00 МСК
10.02.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы