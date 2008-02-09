Матч завершен
Аталанта
Бергамо
2:2
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 22 тур

Серия А,

22 тур

Италия
9 февр. 2008, 20:00 МСК
9.02.2008, 20:00 МСК
суббота
Составы