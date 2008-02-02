Матч завершен
Наполи
Неаполь
3:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 21 тур

Серия А,

21 тур

Италия
2 февр. 2008, 22:30 МСК
2.02.2008, 22:30 МСК
суббота
Составы