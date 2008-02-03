Матч завершен
Лацио
Рим
2:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 21 тур

Серия А,

21 тур

Италия
3 февр. 2008, 17:00 МСК
3.02.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы