Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
0:1
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 21 тур

Серия А,

21 тур

Италия
3 февр. 2008, 22:30 МСК
3.02.2008, 22:30 МСК
воскресенье
Составы