Матч завершен
Парма
Парма
2:3
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 21 тур

Серия А,

21 тур

Италия
3 февр. 2008, 17:00 МСК
3.02.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы