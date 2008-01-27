Матч завершен
Торино
Турин
0:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 20 тур

Серия А,

20 тур

Италия
27 янв. 2008, 17:00 МСК
27.01.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы