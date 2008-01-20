Матч завершен
Интер
Милан
3:2
Матч завершен
Парма
Парма
Серия А, 19 тур

Серия А,

19 тур

Италия
20 янв. 2008, 22:30 МСК
20.01.2008, 22:30 МСК
воскресенье
Составы