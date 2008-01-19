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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
2:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
19 янв. 2008, 20:00 МСК
19.01.2008, 20:00 МСК
суббота
Составы