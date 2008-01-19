Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
2:1
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 19 тур

Серия А,

19 тур

Италия
19 янв. 2008, 22:30 МСК
19.01.2008, 22:30 МСК
суббота
Составы