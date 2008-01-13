Матч завершен
Парма
Парма
1:2
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 18 тур

Серия А,

18 тур

Италия
13 янв. 2008, 17:00 МСК
13.01.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы