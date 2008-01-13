Матч завершен
Милан
Милан
5:2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 18 тур

Серия А,

18 тур

Италия
13 янв. 2008, 22:30 МСК
13.01.2008, 22:30 МСК
воскресенье
Составы