Матч завершен
Рома
Рим
2:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 17 тур

Серия А,

17 тур

Италия
22 дек. 2007, 22:30 МСК
22.12.2007, 22:30 МСК
суббота
Составы