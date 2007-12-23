Матч завершен
Интер
Милан
2:1
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 17 тур

Серия А,

17 тур

Италия
23 дек. 2007, 17:00 МСК
23.12.2007, 17:00 МСК
воскресенье
Составы