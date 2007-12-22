Матч завершен
Дженоа
Генуя
1:0
Матч завершен
Парма
Парма
Серия А, 17 тур

Серия А,

17 тур

Италия
22 дек. 2007, 20:00 МСК
22.12.2007, 20:00 МСК
суббота
Составы