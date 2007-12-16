Матч завершен
Торино
Турин
0:0
Матч завершен
Рома
Рим
Серия А, 16 тур

Серия А,

16 тур

Италия
16 дек. 2007, 17:00 МСК
16.12.2007, 17:00 МСК
воскресенье
Составы