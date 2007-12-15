Матч завершен
Лацио
Рим
2:3
Матч завершен
Ювентус
Турин
Серия А, 16 тур

Серия А,

16 тур

Италия
15 дек. 2007, 22:30 МСК
15.12.2007, 22:30 МСК
суббота
Составы