Матч завершен
Эмполи
Эмполи
1:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 16 тур

Серия А,

16 тур

Италия
16 дек. 2007, 17:00 МСК
16.12.2007, 17:00 МСК
воскресенье
Составы