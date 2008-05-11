Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
3:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 38 тур

АПЛ,

38 тур

Англия
11 мая 2008, 17:00 МСК
11.05.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы