Матч завершен
Арсенал
Лондон
1:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
4 мая 2008, 15:30 МСК
4.05.2008, 15:30 МСК
воскресенье
Составы