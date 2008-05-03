Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
3:1
Матч завершен
Дерби Каунти
Дерби
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
3 мая 2008, 17:00 МСК
3.05.2008, 17:00 МСК
суббота
Составы