Матч завершен
Фулхэм
Лондон
2:0
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
3 мая 2008, 17:00 МСК
3.05.2008, 17:00 МСК
суббота
Составы