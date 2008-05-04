Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
4 мая 2008, 18:00 МСК
4.05.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Составы