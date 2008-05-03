Матч завершен
Рединг
Рединг
0:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
3 мая 2008, 17:00 МСК
3.05.2008, 17:00 МСК
суббота
Составы