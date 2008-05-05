Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:2
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
5 мая 2008, 18:00 МСК
5.05.2008, 18:00 МСК
понедельник
Составы