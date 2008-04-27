Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
2:2
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
27 апр. 2008, 18:00 МСК
27.04.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Составы