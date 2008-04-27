Матч завершен
Портсмут
Портсмут
0:1
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
27 апр. 2008, 15:30 МСК
27.04.2008, 15:30 МСК
воскресенье
Составы